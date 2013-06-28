美股业绩：耐克季度获利优于市场预期，北美地区预订单数量攀升

路透6月27日 - 耐克 周四公布季度获利增长，并称服装和鞋类预订单数量攀升，尤其是北美地区。

耐克股价上涨0.76%，收报62.32美元。

将在2013年6月至11月期间发货的耐克商标鞋类和服装全球订单量增长8%。这一指标用于衡量耐克的未来需求情况。

耐克迄今最大的北美市场未来订单量增长12%，平息了华尔街对该地区可能无法保持最近几个季度成长步伐的担忧。

“人们原本很担心北美市场会放缓，但这种情况并未发生。北美市场持续展现惊人的成长，”Edward Jones分析师Brian Yarbrough对路透表示。

但在中国市场，排除汇率波动的影响，订单数量继前季增长后持平，令人感到失望；投资者在前一季度曾认为耐克在中国的业务终于得到改善。中国市场约占耐克品牌销售的11%，却占到公司获利的22%。

耐克在中国市场面临库存过剩及同行降价抢揽生意的困扰，正在试图改善当地业务。

“重振业务需要纪律和耐心。在中国市场的比赛是一场马拉松，而不是短跑，”耐克执行长Mark Parker对投资者表示。

截至5月31日止当季，公司获利6.68亿美元，合每股盈余(EPS)0.76美元，上年同期分别为5.49亿美元和0.6美元。根据汤森路透I/B/E/S，EPS比华尔街分析师原先的预估高出0.02美元。

耐克的销售毛利率上升1.1个百分点至43.9%，经过两年下跌后为连续第二季攀升，得益于早前涨价且棉花成本下降。