美股业绩：耐克季度获利优于市场预期，北美地区预订单数量攀升

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透6月27日 - 耐克 周四公布季度获利增长，并称服装和鞋类预订单数量攀升，尤其是北美地区。
耐克股价上涨0.76%，收报62.32美元。
将在2013年6月至11月期间发货的耐克商标鞋类和服装全球订单量增长8%。这一指标用于衡量耐克的未来需求情况。
耐克迄今最大的北美市场未来订单量增长12%，平息了华尔街对该地区可能无法保持最近几个季度成长步伐的担忧。
“人们原本很担心北美市场会放缓，但这种情况并未发生。北美市场持续展现惊人的成长，”Edward Jones分析师Brian Yarbrough对路透表示。
但在中国市场，排除汇率波动的影响，订单数量继前季增长后持平，令人感到失望；投资者在前一季度曾认为耐克在中国的业务终于得到改善。中国市场约占耐克品牌销售的11%，却占到公司获利的22%。
耐克在中国市场面临库存过剩及同行降价抢揽生意的困扰，正在试图改善当地业务。
“重振业务需要纪律和耐心。在中国市场的比赛是一场马拉松，而不是短跑，”耐克执行长Mark Parker对投资者表示。
截至5月31日止当季，公司获利6.68亿美元，合每股盈余(EPS)0.76美元，上年同期分别为5.49亿美元和0.6美元。根据汤森路透I/B/E/S，EPS比华尔街分析师原先的预估高出0.02美元。
耐克的销售毛利率上升1.1个百分点至43.9%，经过两年下跌后为连续第二季攀升，得益于早前涨价且棉花成本下降。
整体营收增长7.4%至67亿美元，略高于预期。(完) (编译 王翔琼; 审校 徐文焰)
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