中国金融：上海发布首份地区性商业银行个人理财行业报告，重申与影子银行差别

路透上海6月28日 - 中国首份地区性的商业银行个人理财行业报告指出,上海中外资商业银行个人理财产品余额5,760.72亿元，同比增长37.46%。上海地区银行个人理财产品规模占全国的比例保持在14%左右。

上述数据来自近日发布的2012年《上海地区商业银行个人理财市场概述》，由上海市商业银行理财业务联席会议(联席会议）汇编完成。至2012年年末，成员单位个人理财业务规模在上海的市场份额超过七成，个人理财产品数量市场份额近八成。

报告认为，商业银行个人理财业务与影子银行存在重要区别，原因在于银行理财各类产品均向监管部门报告，银行发行的理财产品纳入监管部门的监管统计口径，银行理财产品运行情况需要定期报送监管部门，理财产品明细也需要报送央行，纳入社会融资的口径。因此，银行个人理财业务并未游离于监管之外。

另外银行理财在信息披露等方面有严格要求，理财的投资标的也基本在监管统计范畴内。

对于杠杆操作和期限错配问题，上述报告指出，目前银行理财产品投资基本不采用杠杆运作，只是运用一定程度的期限错配，但期限错配是几乎所有财富管理行业投资的重要特征之一。