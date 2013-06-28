金属期市：铜价陷入近三年低位，因美联储削减刺激引发市场担忧

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
一项路透调查显示，中国6月制造业活动可能停止扩张，因国内外需求疲弱，这对于下半年整体经济前景而言不是一个好兆头。
美国5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数下降，显示经济仍保持温和增长的态势。
伦敦金属交易所(LME)已经取消仓储公司Henry Bath设在韩国、新加坡、荷兰、西班牙及美国的仓库的交割资格。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。