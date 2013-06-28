金属期市：铜价陷入近三年低位，因美联储削减刺激引发市场担忧

美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

一项路透调查显示，中国6月制造业活动可能停止扩张，因国内外需求疲弱，这对于下半年整体经济前景而言不是一个好兆头。

美国5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数下降，显示经济仍保持温和增长的态势。

伦敦金属交易所(LME)已经取消仓储公司Henry Bath设在韩国、新加坡、荷兰、西班牙及美国的仓库的交割资格。(完)

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