台湾债市：五年公债殖利率盘初续跌，美七年期公债标售强于预期

路透台北6月28日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五持续走跌。美国上日标售的七年公债结果强于市场预期，且美债价格扬升，台债一早开市即跟进偏多基调，殖利率一举跌破1.0%的整数关卡，盘中来到一周半低位。

交易商表示，美债殖利率修正回档令台债市场亦步亦趋，10年增额新券今日发行后，交易量急冻，市场对较长年期公债敬而远之，仍以五年券为主要交易标的。交易商尝试带动五年券殖利率向下试探，一度突破0.99%，但在0.98-0.99%附近为此前该券殖利率弹升前的套牢区，解套卖压将暂形成殖利率下探的阻力。

交易商预期下周五美国非农就业数据出炉前，因消息面较为缺乏，全球市场料趋向安静，台债市场若无交易商积极带动，亦属区间来回的盘势。

五年券102/2早盘低位暂报0.9885%，前低为6月19日报0.987%。

交易员观察市场最新动态：

* 美国七年期公债需求强劲，带动台债五年券价格上涨

* 央行理监事会声明支持利率维持低位不变，有助短券稳定

* 下周五非农就业数据前市场或于区间来回

* 10年券筹码较乱且买盘稀落，波动度或提高

* 五年券交易商殖利率下方仍有卖压待消化

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在0.98-1.01%

本地时间10:02最新报价：

* 102/2殖利率跌2.08基点，报0.9912%。

* 102/6R发行前交易殖利率 跌1.5个基点，报1.3940%。

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