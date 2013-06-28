菲律宾计划在距黄岩岛124海里的苏比克湾建新基地--官员

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉6月27日 - 菲律宾海军高官称，军方已经恢复在苏比克湾建造新的空军和海军基地的计划。美国曾在苏比克湾拥有海军基地，菲方希望美军能利用该处新基地，可以在南海与中国对抗。
苏比克湾距离黄岩岛只有124海里，新基地使得菲律宾可以在此部署军舰和战斗机。
菲律宾海军的资源和战斗力无法与中国海军日益强大的军力对比。菲律宾海军尚未正式向总统阿基诺三世提交耗资100亿披索（2.3亿美元）的基地发展计划。
不过高官们认为，阿基诺三世批准计划的机会很大，因他希望能升级该国落后的军力。
菲律宾国会去年批准了18亿美元的军队现代化议案，资金主要用于购买舰船、飞机和雷达等装备。军方过去曾提出过该计划，但随着中菲海上对峙的发生，军方更加紧急地推进该计划。
“总统阿基诺三世批准该计划的机会很大，因为他的政府一直积极支持军备升级。”一名要求匿名的军事高官表示。
“他身边的人了解我们的需求和我们的国家现在面临的形势，后者更为重要。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。