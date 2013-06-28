菲律宾计划在距黄岩岛124海里的苏比克湾建新基地--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉6月27日 - 菲律宾海军高官称，军方已经恢复在苏比克湾建造新的空军和海军基地的计划。美国曾在苏比克湾拥有海军基地，菲方希望美军能利用该处新基地，可以在南海与中国对抗。

苏比克湾距离黄岩岛只有124海里，新基地使得菲律宾可以在此部署军舰和战斗机。

菲律宾海军的资源和战斗力无法与中国海军日益强大的军力对比。菲律宾海军尚未正式向总统阿基诺三世提交耗资100亿披索（2.3亿美元）的基地发展计划。

不过高官们认为，阿基诺三世批准计划的机会很大，因他希望能升级该国落后的军力。

菲律宾国会去年批准了18亿美元的军队现代化议案，资金主要用于购买舰船、飞机和雷达等装备。军方过去曾提出过该计划，但随着中菲海上对峙的发生，军方更加紧急地推进该计划。

“总统阿基诺三世批准该计划的机会很大，因为他的政府一直积极支持军备升级。”一名要求匿名的军事高官表示。

“他身边的人了解我们的需求和我们的国家现在面临的形势，后者更为重要。”（完）