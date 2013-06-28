奥巴马称不想就斯诺登事件与中俄“折腾”

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透达喀尔6月27日 - 美国总统奥巴马周四称，他不会就美国寻求引渡斯诺登（Edward Snowden）一事与中国和俄罗斯“折腾”。
有说法称如果斯诺登获准乘飞机离开莫斯科，美国则可能试图拦截飞机。奥巴马对此予以否认。
他在达喀尔的新闻发布会上带着点不屑的口气说：“我可不会紧急出动飞机，就为了去抓一个29岁的黑客。”斯诺登上周刚满30岁。
奥巴马表示，要处理将斯诺登引渡回国一事，常规渠道就足够了。
他称，未曾与中国国家主席习近平或俄罗斯总统普京讨论过斯诺登的事。
他说：“我个人没有（为此）给习近平主席或普京总统打过电话。至于原因，首先，我不应该这么做。”
“其次，我们与中国和俄罗斯之间有许多事务磋商，我不会为一宗寻求引渡嫌犯的个案费力折腾，我们还有许多其他事要处理。”
斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因披露美国机密的网络监控项目而被美国通缉，他已申请赴厄瓜多尔避难。他自从周日抵达莫斯科后便未见踪影，俄官员称他目前在谢列梅捷沃机场过境区。
斯诺登事件令美国与中俄关系趋于紧张。中国周四批评美国在网络安全问题上虚伪。
奥巴马此番表态看来是寻求向中俄施压，但又避免损及与中俄的关系。
新罕布什尔大学调查中心负责人史密斯（Andy Smith）称：“政府方面越淡化此事，就越能通过外交途径就此（斯诺登事件）达成解决方案。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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