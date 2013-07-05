中港贸易：5月香港出口内地黄金总量按月微升1%，自中国进口量大跌六成

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 香港政府统计处周五发表的数据显示，5月份香港对中国内地的黄金总出口为126,949公斤（126.949吨），按月微升0.98%；月内自中国进口的黄金总量按月则大跌60%。
据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，5月由香港出口往中国的黄金数量为9,209公斤，转口至中国的数量为117,740公斤；4月份分别为15,213公斤和110,502公斤。
月内自中国进口的黄金数量为18,168公斤，4月为45,614公斤。5月份由香港净流入中国的黄金总量为108,781公斤，比4月的80,101公斤增加36%。
3月份香港对中国内地的黄金总出口达到223,519公斤的纪录新高。扣除进口后净流入中国的黄金量于4月份回落，5月再次上升。
在美联储上月宣布今年可能缩减刺激计划后，现货金 于6月28日每盎司低见1,180.71美元，为自2010年8月以来最低点，也是三年以来首度跌破1,200美元水平。美国期金 亦跌至1,179.4美元低位，为2010年4月底以来最低。
其他一些因素也在抑制市场对黄金的需求，包括印度最近实行进口限制、中国出现流动性紧张。这两国的实物黄金购买量占到全球总数的一半以上。(完) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。