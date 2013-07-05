中港贸易：5月香港出口内地黄金总量按月微升1%，自中国进口量大跌六成

路透香港7月5日 - 香港政府统计处周五发表的数据显示，5月份香港对中国内地的黄金总出口为126,949公斤（126.949吨），按月微升0.98%；月内自中国进口的黄金总量按月则大跌60%。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，5月由香港出口往中国的黄金数量为9,209公斤，转口至中国的数量为117,740公斤；4月份分别为15,213公斤和110,502公斤。

月内自中国进口的黄金数量为18,168公斤，4月为45,614公斤。5月份由香港净流入中国的黄金总量为108,781公斤，比4月的80,101公斤增加36%。

3月份香港对中国内地的黄金总出口达到223,519公斤的纪录新高。扣除进口后净流入中国的黄金量于4月份回落，5月再次上升。

在美联储上月宣布今年可能缩减刺激计划后，现货金 于6月28日每盎司低见1,180.71美元，为自2010年8月以来最低点，也是三年以来首度跌破1,200美元水平。美国期金 亦跌至1,179.4美元低位，为2010年4月底以来最低。