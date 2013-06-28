路透调查：未来一年公债收益率料维持低档，尽管FED行将缩手

* 公债收益率未来12个月料维持于低档

* 分析师多表示，美联储将会在今年底前缩减量化宽松

路透6月27日 - 路透对知名策略师进行调查结果显示，主要国家公债收益率(殖利率)未来一年料仅将温和上涨，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久后将缩减月度买债规模。

受访47位分析师预期，美国10年期公债收益率 未来三个月将报在2.30%，一年后报2.75%；这分别高于3月调查时的2.08%及2.45%。

美联储主席贝南克上月表示，若经济复苏步上轨道，将会在“未来几次会议上”缩减刺激规模，此后10年期美债收益率上升超过50个基点。

在贝南克发表谈话之前一天，10年期美债收益率报1.93%，周四则是创下22个月高点2.542%。但46位分析师中有37位分析师预期该收益率将于9月下滑。

“美联储开始缩减买债的脚步将会非常缓慢，缩减买债实践的时间将落后于市场反应，”ING Financial Markets利率策略师Alessandro Giansanti表示。

“因此我们认为与当下相较，美国公债不会出现庞大抛盘。”

这项调查是在6月21-27日进行，37位固定收益产品策略师中有13位预期美联储将在9月之前开始缩减买债数量，10位预计在10月前实现，另有10位预期年底前实现。

虽然有一位分析师认为7月或9月缩减买债的可能性各为50%，但其余三位分析师则预期要到明年初才会缩减买债。

多位分析师亦预言，美联储最初将把每月850亿美元的买债规模缩减200亿美元，预估范围介于缩减50亿至缩减300亿美元之间。

上述调查结果与上周美联储会议后路透调查结果一致。

关于美联储是将缩减美国公债或抵押支持证券(MBS)的购买规模，回答此一问题的36位分析师中有23位预期两者购买规模都将减少，而有八位预期会指缩减买进美债。其余五位则预期只会缩减买进MBS。

不过多位分析师指出，唯有美联储对于经济前景的信心与日俱增时，其才会缩减买进资产。

“正确的答案是‘这取决于数据。’经济前景的力道将足以证明有必要小幅度减少买进资产规模，”Raymond James首席分析师Scott Brown表示。

在大西洋彼岸，欧元区债台高筑国家如西班牙及意大利等的收益率过去一个月不断上涨。

但周三公布的另一项路透调查结果显示，大多数分析师预期欧元区二线国家政府公债收益率将不会在今年回到危险的水准。(完)

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