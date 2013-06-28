《盛宏清专栏》中国资金迷局后续如何演绎？

路透香港6月28日 - （作者为路透中文特邀专栏作家，文章仅代表本人观点）

在过去的一个月时间里，银行间市场资金面跌宕起伏，央行、金融机构、交易员和新闻媒体都经历了一次极度情况的考验。

我们先回顾一下年初以来资金面运行情况。今年年初至5月8日，银行间市场资金面平稳运行，由于外汇占款在前5个月总计增加1.58万亿元，而且公开市场上全年央票总计将有1.034万亿元陆续到期，金融机构的宽松预期持续。尽管有几个月末时点资金紧张了一些，但总体情况仍显稍微偏松，年初至5月8日，货币市场3个月SHIBOR利率平均为3.8865%，1天回购与7天回购利率平均在2.3998%与3.2221%的水平。

资金面偏紧的转折点发生在5月9日。5月9日央行宣布发行100亿元3个月期限央票，当时央行的举动并没引起市场机构高度重视，由于外汇占款超预期增加，当时机构觉得增加一点点央票对市场冲击不大。但随后的国际国内市场气氛的变化超出机构的预期。由于国际大宗商品暴跌，中国出口减弱，国际机构开始下调中国未来经济增长预期，对冲基金开始做空中国，由此国际资金流入国内步伐减缓。

影响更大的一个不透明且滞后的数据是财政存款，6月17日公布的5月份财政存款上缴4,632.5亿元，相当于央行上调法定准备金率0.5%。再加上月末拉存款因素、月初增加准备金缴款、端午节增加备付金，而且央行续发1140亿元央票，商业银行出于谨慎动机提高超储率1个百分点，前前后后总计算下来，银行间市场资金被转移到央行帐户的至少高达1.2万亿。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/nyw29t)

在上述的资金转移过程中，市场预期和炒作推波助澜，总共上演三波高潮。

5月31日，货币市场1天回购和7天回购利率就上升到4.53%与4.81%的高水平（超过1年定期存款利率〈3.0%〉）。等到6月3日，好不容易熬过月末的机构都希望央行释放点货币，但6月3日当周央行继续进行发央票和正回购操作，市场失望，开始第一波高潮，因金融机构资金管理员必须要为6月5日的增缴准备金和端午节的备付金做准备。

随后，市场谣传一家股份制银行和一家基金公司发生透支和违约，资金欠缺的金融机构资金管理员高度紧张，而有剩余资金的机构欣喜有加，再加上新闻媒体集中火力挖掘“内幕消息”，市场鼓噪第二波高潮。货币市场1天回购和7天回购利率于6月14日上升到7.03%与6.90%，1天利率与7天利率出现非正常倒挂。当时资金交易员挂价格是几百个点的往上加，债券市场和IRS交易员挂价格是隔50BP往上加，境内和ND市场固定收益止损盘大量涌现，疯狂推高市场利率。在第二波疯狂中，债券一级发行开始部分流标，市场也谣传两个大行支付出现问题。

正当大家心惊胆战地观望央行的后续动作时，6月18日与6月20日央行分别再次发行20亿元3个月央票，市场陷入第三波高潮，1天回购和7天回购利率在盘中最高冲向30%与25%，6月20日1天回购和7天回购利率定盘在11.74%与11.62%，创历史记录。随后，央行紧急召开会议，与机构沟通，采取安抚市场的动作，6月25日与6月27日停止公开市场操作，不再上收资金。截止6月27日，资金利率稍微下降，1天回购和7天回购利率分别在5.6%与6.85%的水平，但仍比今年前5个月的平均值高340BP与360BP。

最近一个月银行间市场流动性紧张和一些商业银行出现的支付故障不是像有些外国媒体渲染的所谓“流动性危机”，而是类似于一场“流动性压力测试”或“支付压力测试”。中国的商业银行事实上是不缺钱的，因大型商业银行的法定准备金率水平为20%，中小型银行法定准备金率水平为18%，再加上2.5%左右的超额备付率，实际上银行有21%的钱常年放在中央银行的帐户上，只不过法定准备金不能由商业银行随意动用。在流动性管控这一点上，中国商业银行比外国银行有优势，因西方发达经济体的商业银行不用交法定准备金，或者只交很少的法定准备金。然而，这次流动性压力测试给了我们许多经验启示。

一是中央银行与市场机构的沟通机制很重要。考虑到社会融资规模暴涨，局部货币空转，通货膨胀压力，压缩债券杠杆和同业资产泡沫，控制影子银行风险，压缩过剩产能企业债务杠杆率的需要，央行的确有必要控制流动性。但央行在时点选择、挂挡时长和沟通机制上还可进一步优化，避免“市场超调”和“沟通失灵”。建议央行与市场建立“吹风机制”。而且总量政策不能替代监管和结构政策，有些泡沫利用监管措施更好使，如果利用总量收紧政策产生的倒逼机制，可能会损伤债券发行机制。

二是机构要充分理解央行的稳健货币政策，要有责任感，不能一有问题就找“央妈”，金融机构应该将有限的资源往“刀刃”上使。在6月19日的利率狂飙中，有些市场机构的风险总监说：“不怕，飙到100%央行就出来了”。当然，我们是反对这种论调和依赖心理的，但也说明了“沟通失灵”的问题。依赖和“沟通失灵”是长期惯性思维造成的，但从现在开始，我们可以弥补所缺的课程。最重要的是，金融机构应该科学地配置资源，用好增量，盘活存量。

三是新闻媒体和市场交易员在信息传播上要淡定，共同避免“市场超调”和“沟通失灵”的情况发生。尤其是在“类危机实验状态”情景中，优势方不能抱有“趁火打劫”心理，而应发挥稳定器作用。

欲浏览中国金融同业杠杆与整体杠杆走势图，请点选(link.reuters.com/nav98t)

欲浏览中国金融同业资产和信贷资产扩张趋势图，请点选(link.reuters.com/pav98t)

资金面后续如何演绎？我们估计总体上可能呈现紧平衡状态。

一是央行货币政策不会放松。最近央行连续发文明确告戒商业银行要改变流动性永远宽松的预期，加强各类影响因素的研判，改进自身流动性管理，大行还要发挥好市场稳定器作用。我们认为，央行强势抽紧流动性态度是在助推监管层进行经济结构大规模调整和体制大面积改革，央行不会放松货币和压低利率造成过剩企业的杠杆率再次膨胀。目前货币投放与实体经济增长可能出现脱节或时滞延长的现象，但这种时滞不是由于货币政策本身造成的，而是由于一些结构性紧缩措施或市场垄断管制造成的，而且此种经济放缓是一种摩擦性经济减速，而非周期性趋势性经济减速。我们估计央行能够抗压。

二是未来外汇占款增量将减缓。在当前经济形势下，不排除有境外对冲基金做空中国的因素，人民币对美元汇率触及6.15后也开始回调，而且，国际资本更倾向于追逐美国的财富效应，那么，国内外汇占款将逐步减缓。5月份外汇占款增加668.62亿元，比上月减少2,274.9亿元，我们估计6月-7月份外汇占款仅将增加1,200亿人民币左右。

三是为保证支付平稳，机构将纷纷提高超额备付水平，银行间资金还会向央行帐户转移。在下半年，出于流动性预防动机考虑，金融机构可能将超储率维持在2.5%-3.0%的较高水平。上年12月末超储率为3.3%，今年3月末超储率为2.0%，5月份金融机构降低了超储率，估计在1.6%的较低水平。为了保证未来支付稳定，金融机构将再次提高超储率。

四是尽管7月至12月央票和正回购仍有7,100亿元到期，但它是分步骤到期，央行可能还会利用央票对冲，而且7月份还面临一个财政存款上缴的问题。

总之，我们估计未来的资金面仍将在紧平衡中运行，预计短期内3个月SHIBOR利率将在4.5%-5.0%的水平波动，7天回购利率在4.0%-6.5%的水平波动。(完)

作者为光大银行资金管理部首席经济学家