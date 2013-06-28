更新版 1-陆家嘴论坛：中国央行将适时调节流动性，资本项目兑换会提速--行长

* 综合运用各种工具调节流动性，保持总体稳定

* 当前经济金融运行总体平稳，对未来经济增长充满信心

* 稳健货币政策是合适的，未来将合理引导信贷投放

* 积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，进程会有所提速

* 鼓励更多符合条件的机构发行境内人民币债券 (新增更多细节和背景)

路透上海6月28日 - 中国人民银行行长周小川周五表示，将综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，保持总体稳定，为金融市场的平稳运行和发展创造良好的货币条件。

他在上海参加陆家嘴论坛发表演讲时并指出，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。但资本项目可兑换也要管理好风险，资本项目可兑换是一个有弹性的制度安排，不是一个“非黑既白”的选择。

周小川表示，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，说明稳健的货币政策是合适的；从全球来看，中国经济仍然是全球经济增长的重要动力，对未来中国经济发展充满信心。

“人民银行将继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度的进行预调微调，...要引导金融机构保持合理的信贷投放、合理安排资产负债总量和期限结构，支持实体经济的结构调整和转型升级。”他称。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

周小川还提到，将推动债券金融市场双向开放，鼓励更多符合条件的国际开发机构发行境内人民币债券，扩大国际开发机构在银行间市场的人民币债券发行规模；允许符合条件且信用等级较高的境外商业性机构在中国发行人民币债券。

此外，将扩大货币市场的参与范围，继续支持外资商业银行及其分行、外资非银行金融机构进入银行间同业拆借市场和外汇市场，扩大外资机构的数量，并在核定的额度内扩大货币市场交易规模，促进境内外人民币市场的联动发展。

**扩大人民币跨境使用**

周小川并强调，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。

同时，支持跨境人民币投融资业务双向开放。积极研究准备合格境内个人投资者境外投资的试点（QDII2）和合格私募人民币基金境外证券投资业务（RQDLP）。

此外，还要拓展外汇市场的深度和广度。在港澳人民币清算行等的基础上，适时推进其他人民币清算行、参加行等境外机构进入银行间外汇市场，增强境内人民币汇率对境外的引导作用。