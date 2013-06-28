《汇市简讯》98.80上方的美元/日圆停止单被触发，目前可能测试99.00

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 中国股市沪综指上涨，日本股市日经指数上扬超过3%，美元兑日圆走高
* 98.80日圆上方的美元兑日圆停止单被触发，涨至98.93/98，99.00和99.30上方有更多停止单
* 日经指数今天有可能强劲收高，亦见到投信基金的买兴
* 东京市场交易量偏高，尤其在定盘之前，伦敦市场开盘前预计出现更多交易
* 市场传言伦敦市场定盘将出现大量资金流动，包括来自投信基金的资金(完)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。