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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 10:45 BJT

《汇市简讯》98.80上方的美元/日圆停止单被触发，目前可能测试99.00

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* 中国股市沪综指上涨，日本股市日经指数上扬超过3%，美元兑日圆走高

* 98.80日圆上方的美元兑日圆停止单被触发，涨至98.93/98，99.00和99.30上方有更多停止单

* 日经指数今天有可能强劲收高，亦见到投信基金的买兴

* 东京市场交易量偏高，尤其在定盘之前，伦敦市场开盘前预计出现更多交易

* 市场传言伦敦市场定盘将出现大量资金流动，包括来自投信基金的资金(完)
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