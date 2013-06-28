更新版 1-新债招标：中国三年地方债利率远高预期，短期流动性疑虑难消

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
* 三年期地方债利率3.79%，远高于预期
* 地方债流动性较差，机构参与热情有限
* 近日资金面虽有缓和，但下月初补缴存准忧虑未消 (新增评论和背景)
路透上海6月28日 - 中国财政部周五代理招标的三年期地方债中标利率远高于市场预期。交易员表示，近日紧张的银行间资金面虽有所缓和，但在7月初仍可能较多补缴存款准备金情况下，机构对未来流动性看法依旧谨慎，机构对新债参与热情有限。
他们并指出，地方政府债流动性相对较差，加之市场对短期现券走势预期不甚明朗，寻求较高利差保护心态，导致中标利率走高。
“拿的人比较少，主要还是集中在大行。”上海一银行交易员表示。
业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的该242亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.79%，远高于此前3.66%的预测均值，投标倍数为1.59倍。
华中一银行交易员则认为，今天地方债利率偏高，或与投标时点不佳有关。因其缴款日是7月3日，在5日例行准备金调整规模未落定前，市场心态仍比较谨慎。
今日新债是财政部代理招标发行的今年第三期地方政府债，分销期为7月1日至7月3日，7月5日起上市交易。242亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为68亿元、30亿元、44亿元和100亿元。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在3.3287%；地方政府债收益率曲线 中，同期限品种收益率为3.6487%。
财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。