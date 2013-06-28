更新版 1-新债招标：中国三年地方债利率远高预期，短期流动性疑虑难消

* 三年期地方债利率3.79%，远高于预期

* 地方债流动性较差，机构参与热情有限

* 近日资金面虽有缓和，但下月初补缴存准忧虑未消 (新增评论和背景)

路透上海6月28日 - 中国财政部周五代理招标的三年期地方债中标利率远高于市场预期。交易员表示，近日紧张的银行间资金面虽有所缓和，但在7月初仍可能较多补缴存款准备金情况下，机构对未来流动性看法依旧谨慎，机构对新债参与热情有限。

他们并指出，地方政府债流动性相对较差，加之市场对短期现券走势预期不甚明朗，寻求较高利差保护心态，导致中标利率走高。

“拿的人比较少，主要还是集中在大行。”上海一银行交易员表示。

业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的该242亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.79%，远高于此前3.66%的预测均值，投标倍数为1.59倍。

华中一银行交易员则认为，今天地方债利率偏高，或与投标时点不佳有关。因其缴款日是7月3日，在5日例行准备金调整规模未落定前，市场心态仍比较谨慎。

今日新债是财政部代理招标发行的今年第三期地方政府债，分销期为7月1日至7月3日，7月5日起上市交易。242亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为68亿元、30亿元、44亿元和100亿元。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在3.3287%；地方政府债收益率曲线 中，同期限品种收益率为3.6487%。

财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。