《汇市简讯》澳元/美元反弹，来自日本投资者的抛压收敛

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 澳元兑美元反弹，此前有来自日本投资者的大规模抛盘
* 澳元兑美元触及日低0.9215后反弹，最新报0.9255
* 为典型的月底市况--贵金属价格下跌，之后展开反弹亦是影响因素
* 金价目前仅下跌3美元，之前一度挫跌超过20美元
* 中国股市沪综指亦缩减稍早跌幅，最新为上涨1.2%(完)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。