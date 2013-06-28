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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 10:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹，来自日本投资者的抛压收敛

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* 澳元兑美元反弹，此前有来自日本投资者的大规模抛盘

* 澳元兑美元触及日低0.9215后反弹，最新报0.9255

* 为典型的月底市况--贵金属价格下跌，之后展开反弹亦是影响因素

* 金价目前仅下跌3美元，之前一度挫跌超过20美元

* 中国股市沪综指亦缩减稍早跌幅，最新为上涨1.2%(完)
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