《全球金市焦点》金价虽再度暴跌，但实货黄金买家这次学乖了

“要获得资金，付现给进口代理机构来取得库存很困难，”Rathod说。“我分析了我的成本和利益，认为除非生意量很大，不然不值得。”

虽然以美元计价的现货金 价格目前比4月低点低逾100美元，但印度期金 比4月时的最低价仍高出3%，这进一步阻碍了对价格敏感的印度消费者购金意愿。

分析师表示，对中国银行业流动性的顾虑，短期内可能也将压制黄金需求，因为买家会担心中国经济成长放缓及信贷可能紧俏的影响。

“购金热不再，”中国一实体黄金投资公司的分析师表示，一些买家期待金价会进一步下跌。但有些人则是“当金价跌至1,300美元时买太多，现在手头现金吃紧。”

**观望金价触底**

美国方面，一些批发商预期之前的趋势将逆转，散户投资人将黄金重新卖到市场上，而不是像今年初那样囤积黄金。

“我确实开始接到一些想出脱实货的电话，4月时根本不会有这样的事，”美国NTR Bullion Group金属交易商Brad Yates表示。

纽约专业珠宝店Niletti Creations联席业主Eric Harris说，他向一些希望赶在金价进一步下跌前脱手的客户买进废金。

然而，掌握金价关键的可能是投资者，而非个人散户。全球第八大黄金上市交易基金(ETF)今年上半年持金量减少530吨，相当于一年黄金产量的10%左右。

“过去几周所见卖盘力道，比来自传统实货市场的买盘强劲，”美银美林分析师Michael Widmer称。“如果希望价格回升，动力未必一定来自买方，卖盘必须消退才行。”(完)

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