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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 11:12 BJT

日本债市：10年期公债价格走低，此前日本公布强劲数据

当日涨跌    上日
                                       最新报价   (基点)    收市价
                                                               
 两年期公债                              0.145%      +0.0    0.145%
 五年期公债                              0.310%      +0.0    0.310%
 10年期公债                              0.850%      +1.5    0.835%
 20年期公债                              1.690%      +0.0    1.690%
 30年期公债                              1.805%      -1.0    1.815%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                142.63     -0.06    142.69
                                                                   
 注1：公债期货涨跌为点数。                                 
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                               
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARYCN
]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EURCN
]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/CN
]
    伦敦美债              东京美债                 [US/TCN
]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/CN
]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN
]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBMK=
>

 (编译 许娜; 审校 王丽鑫/白云)
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