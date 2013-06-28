日本债市：10年期公债价格走低，此前日本公布强劲数据

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.145% +0.0 0.145% 五年期公债 0.310% +0.0 0.310% 10年期公债 0.850% +1.5 0.835% 20年期公债 1.690% +0.0 1.690% 30年期公债 1.805% -1.0 1.815% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.63 -0.06 142.69 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARYCN ] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EURCN ] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/CN ] 伦敦美债 东京美债 [US/TCN ] 日本公债市场 中国债市 [CN/CN ] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN ] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBMK= > (编译 许娜; 审校 王丽鑫/白云)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。