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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 11:12 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元目前呈动荡走势

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* 新西兰元兑美元升向当日新高0.7814

* 随着日本卖盘放缓，澳元反弹，进而扶助新西兰元回升

* 10日移动均线切入位0.7824为最近的阻力位，然后是6月27日高位0.7853

* 动荡走势迫使许多人士持观望态度，加剧了波幅。(完)

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