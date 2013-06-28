欧洲政经：欧洲领导人就欧盟长期预算和年轻人失业等问题达成共识

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透布鲁塞尔6月27日 - 欧洲领导人周四同意采取新措施应对年轻人失业问题，以及促进向急需资金的小企业提供贷款。此前，领导人在银行业解决机制和欧盟长期预算方面达成共识，鼓舞了本次峰会。
27名领导人决心未来两年支出60亿欧元，以支持年轻人就业、培训和实习，并动用剩余的欧盟预算资金，将相关措施保持下去。
领导人同意的计划还包括，欧洲投资银行将向中小企业提供数千亿欧元贷款，尤其是欧盟南部国家的中小企业。受欧元区债务危机冲击，这些国家的银行业融资几近枯竭。
欧盟各国财长在卢森堡经过持续到深夜的长时间谈判后，就投资者和富有储户将如何尽可能地为未来银行倒闭共担成本达成了一致。
此外，欧洲议会、欧盟执委会和欧盟成员国政府的谈判代表就9,600亿欧元(1.25万亿美元)欧盟2014-20年预算案达成共识，结束了持续数月的争吵。
欧洲理事会主席范龙佩表示，此协议得到领导人一致通过。欧洲议会必须在下月批准此协议，才能让新预算案在明年1月生效。
欧盟执委会将在下周提出银行业单一解决机制的议案，但任何提案要想获得通过，都还有很长的路要走，因为德国反对承担其他国家银行的负债。
德国总理梅克尔欢迎欧盟预算案取得突破性进展，称这将使从农业到研究、道路、桥梁和开发援助等各个方面的支出增加，从而促进欧洲经济成长。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1