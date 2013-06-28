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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 12:26 BJT

欧洲政经：欧洲领导人就欧盟长期预算和年轻人失业等问题达成共识

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧洲领导人周四同意采取新措施应对年轻人失业问题，以及促进向急需资金的小企业提供贷款。此前，领导人在银行业解决机制和欧盟长期预算方面达成共识，鼓舞了本次峰会。

27名领导人决心未来两年支出60亿欧元，以支持年轻人就业、培训和实习，并动用剩余的欧盟预算资金，将相关措施保持下去。

领导人同意的计划还包括，欧洲投资银行将向中小企业提供数千亿欧元贷款，尤其是欧盟南部国家的中小企业。受欧元区债务危机冲击，这些国家的银行业融资几近枯竭。

欧盟各国财长在卢森堡经过持续到深夜的长时间谈判后，就投资者和富有储户将如何尽可能地为未来银行倒闭共担成本达成了一致。

此外，欧洲议会、欧盟执委会和欧盟成员国政府的谈判代表就9,600亿欧元(1.25万亿美元)欧盟2014-20年预算案达成共识，结束了持续数月的争吵。

欧洲理事会主席范龙佩表示，此协议得到领导人一致通过。欧洲议会必须在下月批准此协议，才能让新预算案在明年1月生效。

欧盟执委会将在下周提出银行业单一解决机制的议案，但任何提案要想获得通过，都还有很长的路要走，因为德国反对承担其他国家银行的负债。

德国总理梅克尔欢迎欧盟预算案取得突破性进展，称这将使从农业到研究、道路、桥梁和开发援助等各个方面的支出增加，从而促进欧洲经济成长。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜)
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