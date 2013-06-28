台湾债市：RP利率维持不动，资金挪移仍多

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透台北6月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持于上日水准不动。市场人士指出，季底最后一个交易日，寿险及投信资金挪移仍多，但较上日情势已经和缓，且资金水位也属平平，利率没有变动空间。
市场资金调度人士称，证券商及票券商对今日资金变化感受不同，证券商认为今日资金水位较上日趋松，甚至有少数还停留在市场高端利率的证券商下调利率；不过对资金缺口敏感的票券商则认为今日市场资金稳中小缺，投信亦大进大出，资金调度稍嫌繁复。
〞这一季应该就是昨天稍微趋紧，今天又多了一些，预料下周也许会有钱涌出来。〞一位证券商交易员表示。
市场人士指出，由于上日央行理监事会仍释出短期持续宽松的讯息，加上今日月底/季底因素几已反应完毕，预料下周进入月初，市场可能资金水位再度高涨，将密切关注市况适时反应在利率上。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。