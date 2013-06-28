台湾债市：RP利率维持不动，资金挪移仍多

路透台北6月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持于上日水准不动。市场人士指出，季底最后一个交易日，寿险及投信资金挪移仍多，但较上日情势已经和缓，且资金水位也属平平，利率没有变动空间。

市场资金调度人士称，证券商及票券商对今日资金变化感受不同，证券商认为今日资金水位较上日趋松，甚至有少数还停留在市场高端利率的证券商下调利率；不过对资金缺口敏感的票券商则认为今日市场资金稳中小缺，投信亦大进大出，资金调度稍嫌繁复。

〞这一季应该就是昨天稍微趋紧，今天又多了一些，预料下周也许会有钱涌出来。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，由于上日央行理监事会仍释出短期持续宽松的讯息，加上今日月底/季底因素几已反应完毕，预料下周进入月初，市场可能资金水位再度高涨，将密切关注市况适时反应在利率上。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。