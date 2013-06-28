《路透基点特写》并购融资案推动亚太上半年贷款总额升至1,645亿美元

**展望未来**

市场人士预计北亚和东南亚市场今年下半年表现强劲。阿里巴巴集团80亿美元的再融资，规模将创近10年之最，势必拉高下半年的数据。

上半年的交易量从504笔降至480笔，由于进行再融资的借款者减少。再融资额为450亿美元，上年同期为520亿美元。

虽然今年稍早北亚许多一流的大公司涌向债市进行再融资，但市场人士预计部分企业会重返贷款市场，因为贷款成本变得更具吸引力。

市场人士预计借款者将提早进行再融资，以利用较低的融资成本。

随着欧元区趋于稳定，以及交易减少导致银行间竞争加剧，使借款成本降低。

“国内和离岸债市竞争激烈程度令人难以置信，而且市场呈现企业自行安排发行的趋势，所有这些因素都进一步挤压价格，”澳洲联邦银行(CBA)新南威尔士州和昆士兰州贷款市场主管Sean Sykes表示。

阿里巴巴最近一笔三年期贷款的利率降至较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点，较其去年30亿美元一年和三年期双档贷款的460个基点降低近一半。

虽然收益下降，许多交易仍获得超额认购，因为银行希望锁定贷款资产。印尼公司PT Trans Retail的7.5亿美元收购贷款案吸引了39家银行，香港开发商新鸿基地产原计划贷款50亿港元，但经银行超额认购后最终增加两倍至152亿港元。

部分市场的新监管政策或许能帮助稳定价格。

中国国家外汇管理局(SAFE)近来发布一项规定，要求所有外资银行采用新的外汇存贷比(LDR)。市场消息人士称，这可能导致美元贷款成本上扬。(完)