路透专访：香港需在中国经济转型与对外投资发展中找到新空间--巴曙松

* 中国经济转型契机为香港拓展新空间

* 香港可成为企业“走出去”的融资服务中心

* 香港可丰富人民币投资产品，助力人民币国际化

路透香港6月28日 - 在国际经济金融结构重整的大背景下，中国正加快经济转型和对外投资，这也为中港两地经济金融合作拓展了新空间。对此，中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出，香港可利用自身的独特优势，在内地新一轮改革和经济转型中找准定位和发展新空间。

巴曙松周五接受路透专访时表示，目前大环境已给香港提供了一个新的发展空间，香港需要找准定位，着力打造企业对外投资的融资、服务、营运和风险管理中心。

“香港有优势，把握住机会，有许多事情可以做”，他称。

他认为，在当前国际经济金融结构再平衡的环境中，中国的机会来自多个方面，可利用相对充裕的储蓄进行全球资源的布局等；有许多产业虽在国内或是过剩的，但若站在全球化角度，可考虑把国内一些过剩的产能，如钢铁、水泥、家电等转移到非洲等发展潜力大的地区；中国还可考虑通过兼并收购陷入危机泥淖的欧美企业，引入一些有价值的技术、品牌创新。

6月19日，国务院会议部署的金融支持经济结构调整和转型升级的8项措施中，就强调金融行业要支持企业“走出去”，提出创新外汇储备运用，拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道，大力发展出口信用保险，以及推进个人对外直接投资试点工作等思路。

身为香港经济发展委员会委员，巴曙松建言，香港可以在上述思路的具体实施中发挥国际化、高效率、专业化等金融业服务业优势，积极配合中国经济转型，如外汇储备的市场化运用、出口信用保险业务的拓展以及个人对外投资试点的配套落实等。

“香港可重点发展成为内地企业对外投资的融资中心、专业服务中心、全球营运和风险管理中心以及技术创新向内地转移的重要平台，”巴曙松认为，内地金融体制改革是一个渐进的过程，企业对外投资还面临着外汇管制、项目审批等诸多限制。而香港资金流动自由，筹资方式灵活，可在内地企业对外投资中提供全面的买方信贷、项目融资、杠杆收购、资金结算等多种金融服务。

“这是香港金融机构业务发展的新增长点。”他称。

此外，香港需要继续做大做强离岸人民币业务，丰富人民币投资产品，为内地企业对外投资提供人民币融资服务，并相应推进人民币国际化的进程。

巴曙松认为，香港已初具离岸人民币业务中心雏形。但缺乏丰富的人民币金融产品是当前明显的不足和制约，香港应加大对外人民币融资为手段，助力内地企业“走出去”，拓展人民币市场的深度和广度，与内地有序推进人民币资本项目可兑换和资本市场开放形成积极互动。