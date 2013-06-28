路透专访：此轮市场波动是对银行加强流动性管理最好的教育--中国建行

* 货币市场利率正逐步回稳，至7月中旬应能完全恢复正常

* 经过此轮风波后，银行的加杠杆业务将有所收缩

* 银行业未来也要加强对央行释放政策信号的敏感性

* 银行需在收益和风险中寻求平衡，建行正对信贷流程进行优化

记者 毕晓雯

路透香港6月28日 - 中国货币市场利率在6月最后一个交易日表现平稳，显示此轮市场的大幅波动已基本平息，但其引发的中国银行业的深刻反思可能才刚刚开始。中国建设银行 副行长赵欢周五就指出，未来银行业对流动性的管理将更为加强，一些银行的流动性管理策略也会调整。

主管建设银行 金融市场业务的赵欢并预计，随着市场恐慌心态的逐步平息，货币市场利率正逐步回稳，至7月中旬应能完全恢复正常，包括利率水平、成交量以及市场参与者的心态。

他并透露，截止目前，建设银行在银行间市场净拆出资金余额达1,600多亿元人民币，对稳定市场起到了作用。

“这次市场的波动有正面意义，在没有真正危机的情况下对市场进行了教育，银行对流动性风险管理也有了全新的认识。”他周五在香港接受路透专访时称。

他认为，“钱荒”是个伪命题，中国金融市场的流动性总量那么大，怎么可能钱荒？这次波动基本上是特殊时点导致的个别机构产生了流动性压力，再加上媒体的炒作和互联网的传播，令市场中产生了恐慌情绪。

受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇占款增速下滑、补缴法定准备金等多种因素叠加影响，银行间市场自5月下旬起缺钱状况逐渐升级，资金价格反复高涨，而央行并未如市场期盼施以援手。银行间市场隔夜及七天质押式回购利率＜CNREPO=CFXS＞创出历史新高。

“这次市场的波动有必然性，就是有个别银行的资产负债期限结构没有匹配好，资金业务杠杆也没有把握好；偶然性则在于正好赶上美国QE3退出预期，以及缴税等因素叠加。”他称。

“不过，从昨天观察看，借钱的银行已经很少了。7月初的市场利率可以维持在当前的水平，7月中旬肯定还会往下降。”

“经历此轮市场波动后，相信资金业务杠杆高的银行应会有一定的收缩。”他介绍，比如买入返售，国际上通行的做法是把它做为流动性管理工具，但个别银行却把它做为盈利的工具。如最初的100元，通过10倍的杠杆操作，对应的1,000元的债券，交易交易对手也可能变成了多个。

“而所有这些交易对手的钱，到期必须要按时还，这就导致流动性管理难度加大，以及流动的成本变高。”他称。

因此，他指出，相信这次风波过后，各家银行都会提高对流动性风险管理的认识，并在未来资产负债管理策略上和金融市场业务操作策略上做出审慎的调整。

此外，他并建议，银行业未来更要提高对央行释放政策的敏感性。“这次的央票发行已经在释放信号，但有些机构不敏感，因为以前都没有碰到过流动性压力，都是以市场惯性做思考。”

因此，他指出，这次市场波动对金融机构进行了一次鲜活教育，也有正面的意义。

**效益与风控流程优化**

通过这次市场的波动，不可否认全社会对银行业的经营业务都有了全新的认识：银行业就是经营风险的一个行业，不能仅单纯追求利润，必须要让追求效益与风险把握找到平衡点。

赵欢也介绍，该行正在对信贷流程进行优化，目的就是针对市场中的一些变化，针对技术不断的进步，通过制度创新，让银行的经营效率更高，风险管控更有效，并使效率和风控在更高水平上达到一个新的平衡点。

“过去信息技术在业务应用的少，但现在发生了很大的变化。包括过去一些人控的风险现在可以用模型来识别，通过系统来控制，从而做到‘令效益更高，风控更有效’，并在这两个点上找到新的平衡。”他称。

他并首次回应了此前媒体对建行信贷流程优化报导的误读，他称，有些媒体从不同的角度得到信息，这个信息还是很不准确，分析有些偏面，有点扑风捉影，完全没有把握建行这次流程优化的精髓，即不准确也不真实。

“我们正在制订配套的制度，准备好了就实施。这次流程优化是建设银行制度创新，怎么会是倒退？”他反问到。