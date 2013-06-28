中国汇市：人民币早盘小幅上涨，购汇因素大致消化短期料螺旋走升

* 即期早盘小幅走升

* 季节和政策性购汇因素已大致消化

* 7月份人民币或螺旋走升但幅度不大

路透北京6月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价小幅走升。交易员认为，季节性和政策性购汇已大致消化，而部分银行今天回吐部分美元头寸，推升人民币在6月最后一个交易日内稍微走坚。

他们并预计，进入7月后这些明显的购汇因素就会消失，企业结汇有可能重新占据上风。但是由于中国当前的经济增速、贸易数据都偏弱，大幅走升、再创新高的可能性还不大，人民币进一步升值需要在新的经济数据中找到支撑。

“在此之前，人民币有可能还是一个螺旋走升的过程吧，但幅度还不会太大，应该不会突破前期高点。”上海一外资行交易员表示。人民币前一高点为6月3号触及的6.1210点。

而银行此前积累的美元综合头寸，在存贷比逐步达标后，也有可能重新出现在银行间外汇市场形成结汇压力。不过上海一股份行交易员认为这需要一个时间过程，形成的头寸并不是短时间可以压下去的。这也可能在中期对人民币形成部分支撑。

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.1451元，上日收报6.1490元。今日人民币兑美元中间价 为6.1787元，上日中间价为6.1797元。

中国人民银行行长周小川周五称，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速；将推动债券发行市场双向开放，鼓励境外机构发行人民币债券。

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年5月人民币实际有效汇率指数为116.29，较4月环比上涨0.9%，继续刷新自1994年该数据公布来新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2985/25，上日尾盘为6.3020。

北京时间11:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1411/20元，上一交易日尾盘报6.1440元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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