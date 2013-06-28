版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 12:14 BJT

《全球市场》日本经济数据报喜激励日股及亚股大涨，金价续挫

在大宗商品中，抛售黄金仍是主力操作。现货金 周五跌破每盎司1,200美元，来到2010年8月以来最低水准。本季料将创下1968年以来最差季度表现。

一驻悉尼的交易员表示，在中国市场开盘前卖压涌现，并称当黄金来到1,200附近时，停损单遭到触发。

即使当中国市场开盘后，价格仍未能寻获支撑。中国是全球第二大黄金消费国。

“中国的买盘未强到足以支撑价格。反之，中国投机客正在抛售，”交易员表示。

其他大宗商品大都迟滞，美国原油期货 跌0.2%至每桶96.83美元，期铜小跌0.1%至每吨6,738美元(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐