《全球市场》日本经济数据报喜激励日股及亚股大涨，金价续挫

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
在大宗商品中，抛售黄金仍是主力操作。现货金 周五跌破每盎司1,200美元，来到2010年8月以来最低水准。本季料将创下1968年以来最差季度表现。
一驻悉尼的交易员表示，在中国市场开盘前卖压涌现，并称当黄金来到1,200附近时，停损单遭到触发。
即使当中国市场开盘后，价格仍未能寻获支撑。中国是全球第二大黄金消费国。
“中国的买盘未强到足以支撑价格。反之，中国投机客正在抛售，”交易员表示。
其他大宗商品大都迟滞，美国原油期货 跌0.2%至每桶96.83美元，期铜小跌0.1%至每吨6,738美元(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。