中国金融：银监会要求银行上报包括理财等的地方政府平台全口径融资

路透北京/香港6月28日 - 近年来中国地方政府平台除银行贷款以外，利用其他多种渠道融资，方式隐蔽性强、不易监管。消息人士援引中国银监会的最新文件称，银监会近日发布地方政府融资平台全口径统计通知，要求银行把包括理财产品、企业债、中期票据、短期融资券、信托计划等融资投入平台的情况全部上报。

了解情况的消息人士周五表示，银监会此次要求银行自二季度上报《地方政府融资平台全口径融资统计表》，囊括多种指标，这就代表着银监会开始采用新的全统计口径要求银行逐季统计融资数据，以便更清晰监测除贷款以外的融资渠道。

“新的统计口径要求新增‘银行理财资金投资平台情况’统计指标，包括通过各种形式直接投资于融资平台的余额进行统计，包括直接投资、通过购买信托计划或证券、保险、基金、资产管理公司等资管计划间接投向融资平台的投资余额。”消息人士对路透表示。

“银监会要求更为细化，统计指标还有‘债券类’、‘非标准化债权资产类’、‘股权类’等具体指标。这两年地方政府银行贷款以外的融资方式隐蔽性强，不易监管，现在监管口子正在收紧。”一位银行资深人士表示，特别是股权的纳入，显示出监管层已经意识到目前给地方政府融资的各类股权基金本质都是“名股实债” 的债权融资。

路透就上述消息暂未获得银监会官方回复。

银监会上述文件于上周五(21日)下发，显然意在摸清地方政府融资中"影子银行”的真实情况。而上周正是中国货币市场流动性紧张的高峰，央行当时态度坚决不主动出手“放水”，剑指部分金融机构杠杆过高，影子银行融资规模过大。

今年3月，银监会下发加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见征求意见，随后正式文件下发，要求银行严控地方政府融资平台贷风险，控制平台贷总量，不得新增融资平台贷规模；现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷比例不高于去年；并且要求银行审慎持有融资平台债券，不得为平台债提供担保。

消息人士并称，银行理财资金投资平台相关指标，仅有银行总行填报，信托公司和金融租赁公司不填报。

对贷款银行所持有的该平台债券余额方面，本次调整的统计范围也扩大为：填报银行业金融机构截止上报时点所持有的该平台发行的超级短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、资产支持票据、资产支持证券等债券余额合计。