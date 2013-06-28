路透基点：日月光半导体五年期融资案提高规模至4亿美元--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，全球最大晶片封装测试厂日月光半导体的五年期融资案，获得市场超额认购至逾5.30亿美元之后，贷款案规模已由3亿美元增加至4亿美元。

预计本案将在7月底举行签约。

贷款案有超过八家银行参贷。一如先前的报导，提出贷款承诺者包括三菱东京日联银行、彰化商银、中国输出入银行、第一商业银行、菲律宾首都银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行、台新银行。

台湾银行是额度代理行，中国信托商银为文件准备行。

这笔无担保贷款在规模提高之前，包括2亿美元定期贷款的A部分，用途为资本支出；另有1亿美元的B部分循环信用贷款，用于营运资本。利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码99个基点；若台北银行同业美元拆放款利率(TAIFX)和Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部份的利率。

银行受邀按四个层次参贷：承诺4,500万美元或以上的银行将获得22个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷3,000-4,400万美元的银行，将获20个基点费用和牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，将获高级参贷行头衔和15个基点费用。承贷1,000-1,900万美元的银行获10个基点费用。

日月光上一次进入市场筹资为2012年1月，办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款，利率为较Libor加码160-180个基点，依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利率水准而定。该笔贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完)