路透基点：日月光半导体五年期融资案提高规模至4亿美元--RLPC

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，全球最大晶片封装测试厂日月光半导体的五年期融资案，获得市场超额认购至逾5.30亿美元之后，贷款案规模已由3亿美元增加至4亿美元。
预计本案将在7月底举行签约。
贷款案有超过八家银行参贷。一如先前的报导，提出贷款承诺者包括三菱东京日联银行、彰化商银、中国输出入银行、第一商业银行、菲律宾首都银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行、台新银行。
台湾银行是额度代理行，中国信托商银为文件准备行。
这笔无担保贷款在规模提高之前，包括2亿美元定期贷款的A部分，用途为资本支出；另有1亿美元的B部分循环信用贷款，用于营运资本。利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码99个基点；若台北银行同业美元拆放款利率(TAIFX)和Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部份的利率。
银行受邀按四个层次参贷：承诺4,500万美元或以上的银行将获得22个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷3,000-4,400万美元的银行，将获20个基点费用和牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，将获高级参贷行头衔和15个基点费用。承贷1,000-1,900万美元的银行获10个基点费用。
日月光上一次进入市场筹资为2012年1月，办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款，利率为较Libor加码160-180个基点，依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利率水准而定。该笔贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。