台湾货币市场：短率区间高位向上挪移，季底最后一交易日资金流动性降低

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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* 短率区间高位续上移
* 季底资金紧缩效应发酵
* 银行拆入需求仍多
* 下周短率将回到既有低位区间
记者 詹静宜
路透台北6月28日 - 季底资金紧缩效应浮现，台湾银行间短率周五区间高位持续微幅向上挪移。银行调度人士认为，今日为月底、季底最后一个交易日，多家大型行库都不承作跨季拆款，令短率区间高位持续走扬，待季底因素消失，下周短率料将回到既有区间低位。
银行资金交易员表示，今天部分银行为调度当日周转金苦寻一个上午，连原先资金拆出银行都加入调拨周转金行列，凸显季底半年报编制及银行冲刺放款已导致季底资金流动性降低，所幸少数几家大型行库仍开放承作跨季资金拆款，“只要多打几通电话，资金调度不成问题”，只不过短率交投区间高位微幅上调，尤以一周天期拆款利率区间高位调高幅度较大。
“今天超难拆的!利率都上来了!”一位官股银行交易员说。
资金调度人士亦指出，昨日累积超额准备已回到正数，显示银行已提前回补积数，而货币市场资金水位仍充沛，只不过资金流动性变差，致月底、季底短率略微走高。
台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变，符合市场预期。虽然利率决议不变，但台湾央行十分关注包括美国QE退场及大陆银行流动性等对全球经济前景的影响。央行指出，美、日经济稳定扩张，但欧洲经济仍弱，中国大陆及亚洲新兴经济体成长不如预期。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为507亿台币，累计超额准备为132亿，加计前期1%的超额准备为1,271亿台币。
本地时间12:00时，
**台币兑美元 中午收升7.4分报30.117。
**台股 涨0.76%，报7,943.62点；成交量 报519.92亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.405%，上日收报0.388%。今日区间暂在0.388-0.430%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.460%，上日收在0.380-0.500%。
**短票利率略有走扬**
在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，受到季底效应影响，跨季资金供给减少，30天期短票主要交投略有拉高到0.70% 少数票券商甚至成交在0.71%，待月初资金水位高涨，下周短票利率料将回到0.68-0.69%既有区间。
票券商表示，今日银行普遍不买票，主要买盘来自民间法人、寿险及货币型基金。展望下周，月初发票量普遍都不多，而7月将进入股利发放旺季，企业因应股利发放的资金需求可能略为带动发票量能。
今天30天期短票利率以0.69-0.70%为主，高于上日的0.68-0.69%，少数成交在0.71%。
台湾央行今日存单到期金额2,383.7亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
下周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，落点分别为周一2,722.55亿 、周二4,195.2亿、周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率周五持于上日水准不动。市场人士指出，季底最后一个交易日，寿险及投信资金挪移仍多，但较上日情势已经和缓，且资金水位也属平平，利率没有变动空间。
市场资金调度人士称，证券商及票券商对今日资金变化感受不同，证券商认为今日资金水位较上日趋松，甚至有少数还停留在市场高端利率的证券商下调利率；不过对资金缺口敏感的票券商则认为今日市场资金稳中小缺，投信亦大进大出，资金调度稍嫌繁复。
〞这一季应该就是昨天稍微趋紧，今天又多了一些，预料下周也许会有钱涌出来。〞一位证券商交易员表示。
市场人士指出，由于上日央行理监事会仍释出短期持续宽松的讯息，加上今日月底/季底因素几已反应完毕，预料下周进入月初，市场可能资金水位再度高涨，将密切关注市况适时反应在利率上。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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