台湾货币市场：短率区间高位向上挪移，季底最后一交易日资金流动性降低

* 短率区间高位续上移

* 季底资金紧缩效应发酵

* 银行拆入需求仍多

* 下周短率将回到既有低位区间

记者 詹静宜

路透台北6月28日 - 季底资金紧缩效应浮现，台湾银行间短率周五区间高位持续微幅向上挪移。银行调度人士认为，今日为月底、季底最后一个交易日，多家大型行库都不承作跨季拆款，令短率区间高位持续走扬，待季底因素消失，下周短率料将回到既有区间低位。

银行资金交易员表示，今天部分银行为调度当日周转金苦寻一个上午，连原先资金拆出银行都加入调拨周转金行列，凸显季底半年报编制及银行冲刺放款已导致季底资金流动性降低，所幸少数几家大型行库仍开放承作跨季资金拆款，“只要多打几通电话，资金调度不成问题”，只不过短率交投区间高位微幅上调，尤以一周天期拆款利率区间高位调高幅度较大。

“今天超难拆的!利率都上来了!”一位官股银行交易员说。

资金调度人士亦指出，昨日累积超额准备已回到正数，显示银行已提前回补积数，而货币市场资金水位仍充沛，只不过资金流动性变差，致月底、季底短率略微走高。

台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变，符合市场预期。虽然利率决议不变，但台湾央行十分关注包括美国QE退场及大陆银行流动性等对全球经济前景的影响。央行指出，美、日经济稳定扩张，但欧洲经济仍弱，中国大陆及亚洲新兴经济体成长不如预期。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为507亿台币，累计超额准备为132亿，加计前期1%的超额准备为1,271亿台币。

本地时间12:00时，

**台币兑美元 中午收升7.4分报30.117。

**台股 涨0.76%，报7,943.62点；成交量 报519.92亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.405%，上日收报0.388%。今日区间暂在0.388-0.430%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.460%，上日收在0.380-0.500%。

**短票利率略有走扬**

在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，受到季底效应影响，跨季资金供给减少，30天期短票主要交投略有拉高到0.70% 少数票券商甚至成交在0.71%，待月初资金水位高涨，下周短票利率料将回到0.68-0.69%既有区间。

票券商表示，今日银行普遍不买票，主要买盘来自民间法人、寿险及货币型基金。展望下周，月初发票量普遍都不多，而7月将进入股利发放旺季，企业因应股利发放的资金需求可能略为带动发票量能。

今天30天期短票利率以0.69-0.70%为主，高于上日的0.68-0.69%，少数成交在0.71%。

台湾央行今日存单到期金额2,383.7亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，落点分别为周一2,722.55亿 、周二4,195.2亿、周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周五持于上日水准不动。市场人士指出，季底最后一个交易日，寿险及投信资金挪移仍多，但较上日情势已经和缓，且资金水位也属平平，利率没有变动空间。

市场资金调度人士称，证券商及票券商对今日资金变化感受不同，证券商认为今日资金水位较上日趋松，甚至有少数还停留在市场高端利率的证券商下调利率；不过对资金缺口敏感的票券商则认为今日市场资金稳中小缺，投信亦大进大出，资金调度稍嫌繁复。

〞这一季应该就是昨天稍微趋紧，今天又多了一些，预料下周也许会有钱涌出来。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，由于上日央行理监事会仍释出短期持续宽松的讯息，加上今日月底/季底因素几已反应完毕，预料下周进入月初，市场可能资金水位再度高涨，将密切关注市况适时反应在利率上。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。