更正-东京汇市：美元兑日圆走升，交易员聚焦收益率差距因素

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3063 1.3035 +0.21 -0.99 1.3194 美元/日圆 98.95 98.34 +0.62 +14.08 86.74 欧元/日圆 129.26 128.19 +0.83 +12.93 114.46 美元/瑞郎 0.9439 0.9451 -0.13 +3.10 0.9155 英镑/美元 1.5266 1.5257 +0.06 -6.06 1.6251 美元/加元 1.0473 1.0476 -0.03 +5.56 0.9921 澳元/美元 0.9251 0.9270 -0.20 -10.99 1.0393 新西兰元/ 0.7800 0.7790 +0.13 -5.83 0.8283 美元 澳元/日圆 91.520 91.160 +0.39 +1.54 90.130 新西兰元/ 77.190 76.620 +0.74 -45.19 140.820 日圆 英镑/日圆 151.05 150.04 +0.67 +7.26 140.82 澳元/新西 1.1855 1.1891 -0.30 -5.46 1.2540 兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价， 当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫; 审校 张明钧)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。