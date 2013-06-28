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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:51 BJT

更正-东京汇市：美元兑日圆走升，交易员聚焦收益率差距因素

纽约     当日    今年来   2012年
                         最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                           价       价                       
                                                                
 欧元/美元                1.3063   1.3035    +0.21    -0.99   1.3194
 美元/日圆                 98.95    98.34    +0.62   +14.08    86.74
 欧元/日圆                129.26   128.19    +0.83   +12.93   114.46
 美元/瑞郎                0.9439   0.9451    -0.13    +3.10   0.9155
 英镑/美元                1.5266   1.5257    +0.06    -6.06   1.6251
 美元/加元                1.0473   1.0476    -0.03    +5.56   0.9921
 澳元/美元                0.9251   0.9270    -0.20   -10.99   1.0393
 新西兰元/                0.7800   0.7790    +0.13    -5.83   0.8283
 美元                                                        
 澳元/日圆                91.520   91.160    +0.39    +1.54   90.130
 新西兰元/                77.190   76.620    +0.74   -45.19  140.820
 日圆                                                        
 英镑/日圆                151.05   150.04    +0.67    +7.26   140.82
 澳元/新西                1.1855   1.1891    -0.30    -5.46   1.2540
 兰元                                                        
                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，
 当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王丽鑫; 审校 张明钧)
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