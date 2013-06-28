《亚洲债市焦点》市场动荡之际，亚洲的美元债券发行几近熄火

**动能减弱**

但自从美国利率疑虑开始发酵，投资人开始担心量化宽松退场问题后，市场对亚洲债券的胃口大失。

(日本以外)亚洲的三大货币(G3)债券市场上，这个月只有华能集团的一笔债券发行，而这笔发行还需要多家往来银行及境内投资人大力帮助，具备国营血统的华能才能完成发债。

其他有发债计划的企业，在完成投资者说明会之后，已经转为审慎观望。

联想集团 、海隆控股 、国民银行 、茂业国际 、保利地产 等多家企业，都已敲定委托主办行或是完成路演，但尚未展开发债。

不过，在上半年发债量比去年同期高出18%的情况下，初级市场不太可能重拾今年初那种动能。

此外，一些有迫切需求的企业发债体已经完成了再融资。

“(从再融资角度而言)亚洲企业财务的压力并不很大，下半年的供给将偏低，”渣打银行策略分析师Kaushik Rudra指出。