《亚洲债市焦点》市场动荡之际，亚洲的美元债券发行几近熄火

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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**动能减弱**
但自从美国利率疑虑开始发酵，投资人开始担心量化宽松退场问题后，市场对亚洲债券的胃口大失。
(日本以外)亚洲的三大货币(G3)债券市场上，这个月只有华能集团的一笔债券发行，而这笔发行还需要多家往来银行及境内投资人大力帮助，具备国营血统的华能才能完成发债。
其他有发债计划的企业，在完成投资者说明会之后，已经转为审慎观望。
联想集团 、海隆控股 、国民银行 、茂业国际 、保利地产 等多家企业，都已敲定委托主办行或是完成路演，但尚未展开发债。
不过，在上半年发债量比去年同期高出18%的情况下，初级市场不太可能重拾今年初那种动能。
此外，一些有迫切需求的企业发债体已经完成了再融资。
“(从再融资角度而言)亚洲企业财务的压力并不很大，下半年的供给将偏低，”渣打银行策略分析师Kaushik Rudra指出。
“不过，我们不太可能见到长天期债券发行或是再度出现上半年那种强势结构。发债企业可能偏向高评级、具有指标性及高知名度的公司。”(完) (译文审校 隋芬/张若琪)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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