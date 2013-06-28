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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 12:43 BJT

路透基点：中国信托商银英文名称更改为CTBC Bank Co Ltd

路透香港6月28日 - 台湾的中国信托商业银行周二表示，该行英文名称将更改为“CTBC Bank Co Ltd”，但中文名称维持不变。

该行在新闻稿表示，英文名称更名系因应全球布局及海外业务发展需要，并朝向国际型华人金融机构的品牌愿景。

中国信托商银母公司中信金控的英文名称更改为“CTBC Financial Holding Co Ltd”。(完)
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