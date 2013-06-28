中国债市动态：现券延续暖势，资金利率普跌助中短期利率债走强

路透北京6月28日 - 中国银行间市场周五早盘现券延续暖势，中短期利率债表现较明显。市场人士表示，资金利率普跌，推动中短期利率债价格上涨，且这种状况下周仍有望延续。

“现券利率下，三年国债等下挺多的，资金面会宽下来，”广发银行利率衍生交易主管欧阳健称，“经济与利率的联动在减弱，短期内是资金面主导，我们觉得中长期利率债(上涨)的空间不会很大了。”

他进一步指出，月末后资金面情况或进一步好转，资金价格的逐步回落，将平缓部分机构的心态，进而推动三年以内的中短期债继续走暖，信用债的机会或大于利率债。不过，中长期看仍需谨慎，本轮或只是波动性交易机会。

银行间市场周五各期限质押式回购利率 普跌。交易员表示，目前市场需求偏多集中于融入可跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种，但该期限供给仍显不够充足。展望下周资金面情况，各银行需补缴的准备金规模尚不清楚，且央行公开市场操作方式和力度也还需观察，就目前看还是对补缴前的流动性情况存在担忧。

继周二中国央行表态称将维护货币市场稳定后，中国央行行长周小川周五亦表示，将综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，保持总体稳定，为金融市场的平稳运行和发展创造良好的货币条件。