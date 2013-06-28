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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 14:12 BJT

英国数据：6月房价同比上涨为近三年最快，显示经济增长提速

房价5月上涨0.4%，且稍早GfK公布的数据显示，英国英国6月消费者信心升至逾两年来最高位。

Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称，“就业进一步温和改善支撑住房需求，同时信贷可获得性改善以及信贷成本降低也提供帮助...”

英国财政大臣欧思邦在3月的预算报告中宣布旨在促进房屋建造的措施，但是目前为止影响有限。

Gardner称，“鲜有迹象显示房屋供给大幅改善。实际上建筑数据显示，近几个季度营建活动从本已低迷的水准再次下滑。”(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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