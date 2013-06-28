英国数据：6月房价同比上涨为近三年最快，显示经济增长提速

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
房价5月上涨0.4%，且稍早GfK公布的数据显示，英国英国6月消费者信心升至逾两年来最高位。
Nationwide首席经济分析师Robert Gardner称，“就业进一步温和改善支撑住房需求，同时信贷可获得性改善以及信贷成本降低也提供帮助...”
英国财政大臣欧思邦在3月的预算报告中宣布旨在促进房屋建造的措施，但是目前为止影响有限。
Gardner称，“鲜有迹象显示房屋供给大幅改善。实际上建筑数据显示，近几个季度营建活动从本已低迷的水准再次下滑。”(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。