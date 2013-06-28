香港房地产：政府7-9月将招标出售九幅住宅土地，本财年卖地表添新土地

路透香港6月28日 - 香港政府周五公布7-9月的卖地计划，将招标出售九幅住宅用地，预计可建2,500个单位；以及推出一幅可提供5.2万平方米的楼面面积的商业用地。

发展局局长陈茂波并表示，为增加短中期土地的供应，政府物色了额外五幅住宅用地，可以加2013/14年度的卖地表，这些土地分别位于沙田、屯门和筲箕湾。此外，一幅位于启德发展区的土地亦比原订时间提早交回政府，因此也会拨入本年度卖地表中。六幅土地合共可建1,500个住宅单位。

“这六幅土地是政府推行各项增加短、中期土地供应的部份成果，亦显示出政府持续向市场增加住宅用地供应的努力和决心。”他称。

为了满足市民对住屋的需要，政府订下每年供应可建不少于2万个私人住宅单位的土地。但计及4-6月已售出的土地及7-9月本财年两个季度的土地，只有4,900个单位。

在铁路物业方面，陈茂波表示，目前正与港铁公司 修订西铁线元朗站物业发展项目的方案，预计届时招标可提供1,880个住宅单位。另外，港铁大围站和天水围轻铁站发展项目分别可提供2,900个和1,500个住宅单位。

被问到全年供应会否未能达标时，陈茂波表示，在本年度的土地申请表中原来的46幅住宅土地，有22幅要进行更改规划，所以需要一些时间，大部份的土地会于本财年的下半年度始能推出。

“持续和稳定地（向市场）供应土地是很重要的，因为解决楼价高企和住屋紧张的问题，最治本的方法是增加供应。”他说。

于7-9月出售的九幅住宅土地中，除两幅位于沙田九肚山和一幅湾仔土地外，其余六幅分别位于元朗、沙头角、荃湾、屯门、上水和西贡的土地，均设有限量条款，中标发展商须兴建一定数目的单位。

政府2013/14整个财政年度的卖地计划包括46幅住宅土地（当中28幅为新增用地），共可兴建约1.36万个单位；以及可分别提供约33万平方米总楼面面积和300个酒店房间的九幅商业/商贸用地和一幅酒店用地，以回应市场对该等商业用地的需求。

此外，为令一手住宅能提供应市，政府周四表示，同意把私人住宅的楼花预售期限制，由目前最早20个月延长至30个月，以回应市场对出售供应量的需求。此外，政府的新居屋计划首批单位将于2016/17年落成，涉及约2,100个单位，政府表示会提早发售这批居屋单位，初步订于2014年底，较原来提前24个月，因看到社会上对居屋的需求相当殷切。