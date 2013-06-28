版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月28日

路透伦敦6月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种         最新库存        变动
    铜           665,775      -1,650
    锡            14,320        +150
    铅           198,300        +300
    锌         1,061,475      +3,775
    铝         5,435,600      -6,875
    镍           187,488        -156
  铝合金          69,040        持平
  NASAAC         110,740        -580
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
    
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐