表格：LME金属库存最新变化--6月28日

《技术解析》LME期铝可能朝1,970美元阻力位靠拢

从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。