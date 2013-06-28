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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 15:07 BJT

表格：瑞士6月KOF领先指标为1.16，不及预估的1.19

路透苏黎世6月28日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士6月KOF领先指标为1.16，路透调查预估为1.19。瑞士5月KOF领先指标从1.10下修为1.09。

主要数据:(括号内数据为前值)

2013年6月 2013年5月 2012年6月

1.16 1.09(1.10) 1.19(1.16)(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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