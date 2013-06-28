表格：瑞士6月KOF领先指标为1.16，不及预估的1.19

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透苏黎世6月28日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士6月KOF领先指标为1.16，路透调查预估为1.19。瑞士5月KOF领先指标从1.10下修为1.09。
主要数据:(括号内数据为前值)
2013年6月 2013年5月 2012年6月
1.16 1.09(1.10) 1.19(1.16)(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。