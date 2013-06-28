香港已公布经济指标--2013/6/28

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2013年5月 综合消费物价指数（CPI） +3.9 +4.0 +4.3 2013年5月 甲类消费物价指数（CPI A +4.4 +4.7 +3.8 ） 2013年4月 零售值 +20.7 +9.8 +11.4 2013年4月 零售量 +19.4 +10.1 +7.6 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年3-5月% 13年2月-4月% 12年3-5月% 3.4 3.5 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2013年5月 贸易赤字／盈余 -44.27* -42.70 -35.57 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。