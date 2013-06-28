中国票据市场：本周转贴利率随资金价格回落而下行，预期未来仍有走低空间

路透北京6月28日 - 中国票据市场转贴利率经过上周飙升后，本周掉头向下。交易员指出，适逢半年末，机构存在控票据规模以调整存贷比等指标的需求，溢出的卖压支撑票价在周初高位震荡，不过随着中国央行释放清晰信号维稳市场，且货币市场资金价格回落，推动票市转贴利率大幅下行。

据业内人士介绍，当前六个月转贴利率约在8%上下的水平。

“半年末时点的因素，所以最近出票的比以往月末还要多，这周初(票价)还挺高的。不过之后央行出来表态，回购利率也在降，(转贴利率)就从后半周明显下行。”华北一银行交易员表示，“本来月末票价应该是上涨的，但这周流动性这个因素占的比例太重了。”

他并指出，预期7月份资金面较此前的紧张情况多少将有缓解，支撑票价下降，不过考虑有个别机构调整票据业务比重，所以转帖利率下降速度可能“没有预期那么快，但还是一个下降的趋势。”

中国民生银行 周二召开分析师会议指出，下一步民生银行整个票据业务比重会适当调整，更多支持小微企业和民营企业等战略客户。 兴业银行 周三表示，该行同业业务包括金融市场整个业务板块，作为银行差异化经营的一个亮点，总的战略是不变的；但会根据外部监管环境和国家政策的要求及时做一些策略调整。

虽然中国银行间市场资金面紧绷情况尚未完全和缓，不过资金价格已逐步回落。具有货币市场风向标意义的七天期质押式回购利率 当前加权平均利率报6.1652%，明显低于上周五收盘时的9.2485%。

面对数度飙高的资金利率，央行在周初强调当前银行体系流动性总体处于合理水平，商业银行要继续强化流动性管理后，,周二更是清楚发出稳定市场的信号，称已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持；将积极运用公开市场操作等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 8.2070/7.4645 8.4020/7.6378 8.4333/8.1773

上周五 6.4595/6.1122 6.4210/6.1683 6.9092/6.4147

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变动 +174.75bp/+135.23bp +198.10bp/+146.95bp +152.41bp/+176.26bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.9830%，较上周同期大幅上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。