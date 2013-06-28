香港数据：5月M-3货币供应按年增加11.2%--金管局

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布截至2013年5底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加11.2%。
具体变幅如下（单位为%）: 请与英文对 谢
5/2013 4/2013 5/2012
港元 M-3（按年） +11.2 +9.4 +4.5
港元 M-2（按年） +11.1 +9.3 +4.6
港元 M-1（按年） +18.9 +15.5 +3.8
港元 M-1（按年）* +18.9 +15.5 +3.8
有形贸易贷款额（按年计） -3.2 +5.1 +11.7
其他本地贷款额（按年计） +10.3 +8.1 +3.2
港元 M-3（按月） +0.4 +0.7 -1.2
港元 M-2（按月） +0.4 +0.7 -1.2
港元 M-1（按月） +2.2 +0.3 -0.8
港元 M-1（按月）* +2.3 +0.8 -1.5
注：* 经季节性因素调整。（完）
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浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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