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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:56 BJT

香港数据：5月M-3货币供应按年增加11.2%--金管局

路透香港6月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布截至2013年5底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加11.2%。

具体变幅如下（单位为%）: 请与英文对 谢

5/2013 4/2013 5/2012

港元 M-3（按年） +11.2 +9.4 +4.5

港元 M-2（按年） +11.1 +9.3 +4.6

港元 M-1（按年） +18.9 +15.5 +3.8

港元 M-1（按年）* +18.9 +15.5 +3.8

有形贸易贷款额（按年计） -3.2 +5.1 +11.7

其他本地贷款额（按年计） +10.3 +8.1 +3.2

港元 M-3（按月） +0.4 +0.7 -1.2

港元 M-2（按月） +0.4 +0.7 -1.2

港元 M-1（按月） +2.2 +0.3 -0.8

港元 M-1（按月）* +2.3 +0.8 -1.5

注：* 经季节性因素调整。（完）

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浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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