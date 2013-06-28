香港个股：澳洲税务局起诉李嘉诚旗下长江基建和电能实业漏税

路透悉尼6月28日 - 香港企业巨头李嘉诚控股的两家公司长江基建 和电能实业 被澳洲税务当局告上法庭。

据澳洲联邦法庭的网站显示，对长江基建和电能实业的诉讼于6月14日提起，周五进行庭审。

据法庭文件显示，澳洲税务局(ATO)指控长江基建和电能实业少缴逾7.5亿澳元(6.941亿美元)税款。

“澳洲税务局的所有相关指控，尤其是针对长江基建和电能实业的直接指控，都完全没有根据，我们将奋力作出辩护，”长江基建在给路透的电子邮件声明中称。

澳洲税务局以“保密规定”为由拒绝置评。

据长江基建的公司网站显示，长江基建和电能实业共同持有南澳和维多利亚州配电网51%的权益。