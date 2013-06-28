香港个股：澳洲税务局起诉李嘉诚旗下长江基建和电能实业漏税

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透悉尼6月28日 - 香港企业巨头李嘉诚控股的两家公司长江基建 和电能实业 被澳洲税务当局告上法庭。
据澳洲联邦法庭的网站显示，对长江基建和电能实业的诉讼于6月14日提起，周五进行庭审。
据法庭文件显示，澳洲税务局(ATO)指控长江基建和电能实业少缴逾7.5亿澳元(6.941亿美元)税款。
“澳洲税务局的所有相关指控，尤其是针对长江基建和电能实业的直接指控，都完全没有根据，我们将奋力作出辩护，”长江基建在给路透的电子邮件声明中称。
澳洲税务局以“保密规定”为由拒绝置评。
据长江基建的公司网站显示，长江基建和电能实业共同持有南澳和维多利亚州配电网51%的权益。
长江基建是香港最大的上市基建企业，对香港、中国大陆、英国、澳洲、新西兰和加拿大均有基础设施投资。(完) (编译 白云; 审校 李春喜)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。