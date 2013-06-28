路透调查：日本央行短观调查料显示企业信心转为正面

* 公布时间：周日2350GMT

* 大型制造业景气判断指数料升至正3，3月为负8

* 大型非制造业景气判断指数亦料上升

* 大型企业2013/14财年资本支出计划料上升2.9%

路透东京6月28日 - 周一将公布的日本央行短观调查，料将显示日本制造业景气判断指数在4-6月转为正值，为近两年来首见，显示近期市场剧烈震荡尚未损及日本政府刺激通货膨胀政策所带来的乐观气氛。

路透调查显示，日本央行短观调查的大型制造业景气判断指数将升至正3，较三个月前上升11点。

这将是指数连续第二季上升，以及2011年9月以来首次转正，是对日相安倍晋三经济政策的一次肯定。

随着消费者增加支出，服务业信心亦料将上扬，路透调查显示，大型非制造业景气指数料上升5点，至正11。

数据的正面表现将有利日本央行；日本央行急切希望结束持续15年的通缩局面，并在两年左右后达到2%的通胀率目标。

“你无法否认经济是在好转，而且是由国内需求带动，”三菱UFJ摩根士丹利证券经济分析师Hiroshi Miyazaki指出。

“政府的刺激性支出正在拉动成长，服务业正在逐渐增强。日本央行货币宽松愈见成效，所以没有额外增加措施的需要。”

短观调查进行时，正值市场走势震荡，债券收益率(殖利率)上扬，日本股市回吐安倍政策憧憬所带来的涨幅。分析师指出，因此短观数据表现应该会巩固日本经济稳定复苏的看法。

路透调查显示，大型制造业及非制造业皆预期未来三个月业务将进一步改善，显示企业至少暂时认为近来市场波动对经济的负面影响有限。