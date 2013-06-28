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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 13:11 BJT

日本数据：5月房屋开工较上年同期成长14.5%，建筑订单按年增26%

路透东京6月28日 - 日本国土交通省周五公布的数据显示，日本5月房屋开工较上年同期成长14.5%，为连续第九个月上扬，因需求在明年消费税将上调及预期后续利率将走升前上升。

50家主要建设公司的5月建筑订单较上年同期增加26.0%。

参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站：(here)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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