日本数据：5月房屋开工较上年同期成长14.5%，建筑订单按年增26%

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京6月28日 - 日本国土交通省周五公布的数据显示，日本5月房屋开工较上年同期成长14.5%，为连续第九个月上扬，因需求在明年消费税将上调及预期后续利率将走升前上升。
50家主要建设公司的5月建筑订单较上年同期增加26.0%。
参看完整数据表格，请点选日本国土交通省官方网站：(here)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。