香港金融：场外衍生工具市场监管制度条例草案下月初提交立法会审议

路透香港6月28日 - 香港政府周五称，关于香港设立场外衍生工具市场监管制度条例草案，今天刊登宪报，并于7月10日提交立法会首读。

财经事务及库务局局长陈家强在新闻稿称，“条例草案将有助香港设立适切而有效的制度，履行20国集团的要求，并与其他国际金融中心的发展看齐。”

建议的监管制度会引入两类有关场外衍生工具的新增受规管活动，即新增的第11类受规管活动以涵盖交易商及顾问的活动，以及新增的第12类受规管活动以涵盖结算代理人的活动。此外，现有第9类受规管活动（提供资产管理）及第7类受规管活动（提供自动化交易服务）的范围也会扩大，以分别涵盖场外衍生工具的投资组合及交易。

条例草案又规定必须以电子方式对权益披露报告送交存档，亦会赋权刑事法庭发出交出令，以收回从市场失当行为罪行得来的非法收益。

金管局和证监会于2011年就场外衍生工具市场的建议监管制度进行联合谘询，其后于2012年发表补充谘询文件。

证监会在最新年报中称，预期在通过所需法例后，2014年会推出新的监管制度，以规管场外衍生工具业务。（完）