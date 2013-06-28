香港数据：5月份外汇基金总资产减少至28,851亿港元--金管局

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 香港金管局周五公布,截至5月底止外汇基金总资产为28,851亿港元，较4月底减少854亿港元。
其中外币资产减少336亿港元，港元资产减少518亿港元。
外币资产减少，主要是因为外币投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少，以及政府提取财政储备。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
浏览香港金融其他新闻，请点选﹝HK-FIN-CMN﹞
参看相关细节，可点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。