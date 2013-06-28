版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:43 BJT

香港数据：5月份外汇基金总资产减少至28,851亿港元--金管局

路透香港6月28日 - 香港金管局周五公布,截至5月底止外汇基金总资产为28,851亿港元，较4月底减少854亿港元。

其中外币资产减少336亿港元，港元资产减少518亿港元。

外币资产减少，主要是因为外币投资的估值亏损及已购入但未结算的证券交易减少。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券减少，以及政府提取财政储备。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

浏览香港金融其他新闻，请点选﹝HK-FIN-CMN﹞

参看相关细节，可点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐