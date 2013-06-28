东京美债：公债价格在七年券标售后延续涨势

美国周三公布第一季国内生产总值(GDP)数据下修，也让一些投资者猜测距离撤出刺激计划仍很遥远。

另外，美联储官员近些天的讲话同样意在抚慰市场，称结束刺激计划的过程可能缓慢，并取决于数据的强弱。

“市场现在来到与美联储讯息相一致的水准。市场正寻找新的均衡点，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。

“目前，市场预期美联储在2015年4-6月首次加息，之后在当年再加息两次。这基本上也是美联储政策委员们的预期，”Shishido补充称。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]