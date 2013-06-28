东京美债：公债价格在七年券标售后延续涨势

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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美国周三公布第一季国内生产总值(GDP)数据下修，也让一些投资者猜测距离撤出刺激计划仍很遥远。
另外，美联储官员近些天的讲话同样意在抚慰市场，称结束刺激计划的过程可能缓慢，并取决于数据的强弱。
“市场现在来到与美联储讯息相一致的水准。市场正寻找新的均衡点，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。
“目前，市场预期美联储在2015年4-6月首次加息，之后在当年再加息两次。这基本上也是美联储政策委员们的预期，”Shishido补充称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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