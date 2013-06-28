离岸人民币：5月香港人民币存款再创新高至6,985亿元

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港6月28日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止5月末的人民币存款 为6,984.81亿元，较上月增加3.1%。
当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,181.44亿，亦较上月的2,754.19亿元增加。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构维持140家。（完）
浏览详情，请点选(here)
人民币汇率相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
香港人民币存款
台湾人民币存款 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。