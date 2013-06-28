离岸人民币：5月香港人民币存款再创新高至6,985亿元

路透香港6月28日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止5月末的人民币存款 为6,984.81亿元，较上月增加3.1%。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,181.44亿，亦较上月的2,754.19亿元增加。