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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 16:53 BJT

离岸人民币：5月香港人民币存款再创新高至6,985亿元

路透香港6月28日 - 香港金管局周五公布的数据显示，香港银行机构截止5月末的人民币存款 为6,984.81亿元，较上月增加3.1%。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为3,181.44亿，亦较上月的2,754.19亿元增加。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构维持140家。（完）

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台湾人民币存款 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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