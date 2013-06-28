《离岸人民币综述》流动性余悸犹存，点心债7月料静淡中弱势整理

记者 李珊珊

路透香港6月28日 - 令投资者如坐针毡的6月即将结束，但持有人民币债券部位的投资者仍无法放松，7月资金面不容乐观以及中国央行铁了心整顿金融乱象，将令离岸债券二级市场至少未来两周处于偏弱整理的局面，一级市场也会因投资人观望而趋于冷清。

熟悉中国的投资者及分析师明白，这几周来利率急升剧跌，是一个银行体系流动性管理的＂压力测试”；不过，对于不了解中国监管思维模式的海外投资者来说，如此庞大经济体在没有基本面恶化征兆下出现信贷紧缩，不免令其对于中国金融稳定性产生疑虑，对于人民币产品的投资热情预料会降温一段时间。

“(境内)利率一下飙到30%，在比较成熟的市场是很少见的，海外投资人会担心是不是中国金融体系存在什么问题？”香港一不具名固定收益基金经理说。

他表示，此种疑虑加上美国退出量化宽松时间表逐渐明朗，近期已看到部份资金撤出包括中国在内的新兴市场债券。

市场对于中国资产价值的重新评估，亦反映在今年首期国债发行上，各年期收益率均较市场预期高，首次发行的30年债以3.95%定价，二级市场离岸国债收益率亦随之上升。

中信证券固定收益分析师杨希则指出，“流动性的关系，离岸一级市场最近已经很少有发行，这个情况会延续。不只是点心债，美元债情况也不好。”

他预期，美国10年期国债收益率年底上看2.8-3.0%，将令亚洲美元债及离岸人民币债券下半年继续上行。

中信证券指出，由于中国政府引导信贷资金支持实体经济，房地产行业并会受到进一步冲击，特别是行业中薄弱环节的低等级房地产债券，在收益率水平与信用风险不成正比下，未来收益率仍有大幅上升的可能。

光大银行资金管理部首席经济学家盛宏清在路透专栏中提到，预计央行货币政策不会放松，且在国际资金倾向追逐美国的财富效应以及对冲基金可能作空中国等因素下，未来外汇占款增量将减缓。

他估计，估计未来的资金面仍将在紧平衡中运行，预计短期内3个月SHIBOR利率将在4.5%-5.0%的水平波动，7天回购利率在4.0%-6.5%的水平波动。

在其他衍生品，央行表态对于流动性灵活管理有助于纾缓市场对于未来资金取得的悲观情绪，离岸人民币远期外汇(DF)长天期掉期点数较上周四的高点约1,690点，最多回档约400点；不过，下个月初接踵而来准备金补缴、财税缴款,以及企业红利发放等因素，资金需求相当殷切，反映在远汇曲线上，预料长短端点差将继续压缩。

本地时间下午4:30时，离岸人民币一年期掉期点数 报1,365/1,385，七天期掉期点数 报50/55，高低点差约1,300点；上周最多达到1,570点。

本周一推出的香港人民币银行同业拆息(CNH HIBOR)定价 ，基本也反映离岸流动性变化的轨迹。隔夜利率定价 本周五个交易日平均在3.82600%，七天期定价 平均为5.42350%。

欲浏览上半年点心债发行情况，请点选(link.reuters.com/pyz29t)

香港已发行人民币债券列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表...........................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 35,782.8 97

2. 渣打银行 18,373.0 54

3. 法国巴黎银行 14,871.3 49

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--中国人民银行与英格兰银行签署了规模2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行。

--外管局再批出新的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，截止6月26日共有30家机构获批，总额度为1,049亿元人民币，中国人寿富兰克林资产管理公司首批获批10亿元额度。

--责今年离岸国债独家发行、交存以及财务代理行的中国交通银行表示，此次国债面向央行发售部份共吸引八家央行参与，较去年增加三家。反映出人民币国际化推进中，市场对人民币资产需求昇高。

--香港及台湾的人民币清算行将同步自7月份起上调参加行的隔夜存款利率至0.750%，并首次实施分层利率，以提供参加行更好服务。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三指出，至2013年4月德国与中国、香港之间贸易使用人民币支付的金额比重升至4.8%，去年5月在2.4%。此反映了德国作为中国欧洲主要贸易伙伴之一的地位。

--随着中国逐步放宽RQFII合格者的条件，纽约梅隆 亚洲资产服务业主管预计，近阶段香港有望迎来人民币交易型开放式指数基金(ETF)的热潮。