路透基点：今年上半年香港银团贷款规模同比增加17%至260亿美元--RLPC

路透香港6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，今年上半年香港银团贷款规模较上年同期增加17%至260亿美元，因中国企业积极借款。

中国企业贷款规模相当于总规模的约三分之二，因对中国大陆企业而言，离岸贷款仍是较廉价的融资来源。

“对香港而言中国离岸贷款市场非常重要，我认为这并未改变，”汇丰银行银团融资部主管Phil Lipton表示。

确实，市场人士预计中国企业贷款规模将保持增长。阿里巴巴集团的80亿美元再融资贷款尚未结案，双汇国际40亿美元的并购贷款案则处在组建银团的早期阶段，这些贷款案可能将进一步提振下半年贷款规模。

同时，此前作为贷款主力的香港顶尖公司则选择通过债券市场或双边安排来获得再融资。合和实业有限公司5月取得30亿港元(约合3.87亿美元)五年期双边贷款，为2014年9月到期的70亿港元银团贷款提供再融资。这笔双边贷款的综合收益约为150个基点。

外界今年稍早曾预计合和实业会像鹰君集团有限公司和新世界发展有限公司等地产巨头一样，从银团贷款市场筹资。但消息人士称，合和实业在考虑双边贷款。

贷款市场人士乐观地认为，香港企业将回到贷款市场，因为贷款定价下降。香港贷款市场定价今年稍早下滑。借款方有了更大的议价权。

2013年，香港贷款市场价格大幅下滑。顶尖企业五年期贷款需要支付约120-150个基点，而去年三年期贷款就要支付约200个基点。(完)