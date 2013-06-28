印度卢比汇率：汇市若波动过剧，央行将加以干预--央行副总裁

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透印度迈索尔6月28日 - 印度央行副总裁K.C. Chakrabarty周五告诉记者，若汇市过度波动，央行将加以干预。
印度卢比兑美元 周三跌至纪录低点60.76，因全球美元力道强劲，且市场担心印度经常帐赤字庞大。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。