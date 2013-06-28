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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 13:58 BJT

印度卢比汇率：汇市若波动过剧，央行将加以干预--央行副总裁

路透印度迈索尔6月28日 - 印度央行副总裁K.C. Chakrabarty周五告诉记者，若汇市过度波动，央行将加以干预。

印度卢比兑美元 周三跌至纪录低点60.76，因全球美元力道强劲，且市场担心印度经常帐赤字庞大。(完)

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