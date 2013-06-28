国际油市：布兰特原油升穿103美元，因美联储称不急于缩减刺激政策

0514GMT，布兰特原油 上涨0.28美元至每桶103.10美元，稍早一度跌至102.44，因投资者对上日涨势了结获利。

美国原油 上扬0.20美元，至每桶97.25美元。

Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，周四的结算价略高于预期，虽然没有利多基本面消息，但美联储官员讲话提供了支撑。

“我们今天将可能见到一些轻微的获利了结和空头回补操作，我认为市场将在窄幅区间内交投，”Hasegawa说。

“中国采购经理人指数(PMI)数据周一出炉前，可能会有一定的仓位调整，因为近期中国公布的多项数据都指向经济面临下行风险，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

一项路透调查显示，中国6月制造业活动成长可能停滞，因国内外需求疲弱，这对于下半年整体经济前景而言不是一个好兆头。(完)

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