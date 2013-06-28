国际油市：布兰特原油升穿103美元，因美联储称不急于缩减刺激政策

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
0514GMT，布兰特原油 上涨0.28美元至每桶103.10美元，稍早一度跌至102.44，因投资者对上日涨势了结获利。
美国原油 上扬0.20美元，至每桶97.25美元。
Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，周四的结算价略高于预期，虽然没有利多基本面消息，但美联储官员讲话提供了支撑。
“我们今天将可能见到一些轻微的获利了结和空头回补操作，我认为市场将在窄幅区间内交投，”Hasegawa说。
“中国采购经理人指数(PMI)数据周一出炉前，可能会有一定的仓位调整，因为近期中国公布的多项数据都指向经济面临下行风险，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
一项路透调查显示，中国6月制造业活动成长可能停滞，因国内外需求疲弱，这对于下半年整体经济前景而言不是一个好兆头。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。