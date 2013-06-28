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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 14:16 BJT

日本股市：日经指数收涨3.5%至三周高位，FED疑虑缓解且数据提振人气

路透东京6月28日 - 日本股市日经指数周五收高3.5%至三周高位，受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不会很快开始缩减刺激举措的乐观情绪，且日本经济数据令人鼓舞。

亚洲市场的涨势亦提振人气。日经指数 收涨463.77点至13,677.32，为6月5日以来最高。

东证股价指数 上涨3.2%至1,133.84点。(完)
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