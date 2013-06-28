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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:20 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元获亚股劲升等因素支撑，抵销金价跌势拖累

新西兰元兑美元 小涨至0.7810美元，远离周一所及的一年低点0.7683。近期支撑位料在0.7750和0.7720附近，上档阻力位在0.7830。

周五澳洲并没有重要数据公布。下周主要焦点在澳洲央行周二的利率决议。

路透调查显示，多数分析师预期澳央行将维持利率不变，部分源于近期澳元的急速下滑。

澳洲央行总裁史蒂文斯定于7月3日发表演说，对利率前景来看亦非常重要。(完)

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