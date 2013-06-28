澳新汇市：澳元及新西兰元获亚股劲升等因素支撑，抵销金价跌势拖累

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
新西兰元兑美元 小涨至0.7810美元，远离周一所及的一年低点0.7683。近期支撑位料在0.7750和0.7720附近，上档阻力位在0.7830。
周五澳洲并没有重要数据公布。下周主要焦点在澳洲央行周二的利率决议。
路透调查显示，多数分析师预期澳央行将维持利率不变，部分源于近期澳元的急速下滑。
澳洲央行总裁史蒂文斯定于7月3日发表演说，对利率前景来看亦非常重要。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。